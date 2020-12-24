В грубом нарушении общественного порядка следователи обвиняют 34-летнего жителя Слуцка. По версии следствия, вечером 4 августа, выпив спиртного, купил в местном магазине 700 грамм саморезов. А потом, проезжая в качестве пассажира такси мимо зданий РОВД, местного отдела принудительного исполнения, суда и прокуратуры по улице Уласовца, он через окно автомобиля рассыпал шурупы на проезжую часть. По версии следствия, он сделал это, «с целью повредить шины и колеса спецтехники МВД – автозаков». У него получилось: в результате шины были проколоты у двух машин - правда не служебных, а личных, принадлежавших сотрудникам Слуцкого РОВД.- Обвиняемый раскаялся в содеянном, свою вину признал в полном объеме, возместил потерпевшим причиненный ущерб, - сообщает служба информации прокуратуры Минской области. - При изучении уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с правовой квалификацией содеянного по первой части статьи 339 УК РБ – «Хулиганство».Напомним, по ней грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас уголовное дело находилось в производстве Слуцкого районного отдела Следственного комитета. Мужчина пока находится под подпиской о невыезде.