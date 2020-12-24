Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что 24 декабря в Беларусь смог вернуться архиепископ Тадеуш Кондрусевич. В фактическом изгнании он пробыл около 4 месяцев.В этот же день митрополит начал принимать участие в богослужениях, а также выступил со своим первым заявлением после возвращения, сообщает сайт catholic.by. Так Кондрусевич поблагодарил за это Папу Франциска и всех, кто поспособствовал его возвращению на родину.- После почти четырех месяцев вынужденного отсутствия и невозможности осуществлять пастырскую деятельность в Беларуси я наконец-то снова нахожусь на родине. В возрасте почти что 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации, которую воспринимаю как очередной Божий Промысел и как свой жизненный крест, - заявил Кондрусевич.Также глава белорусских католиков поблагодарил Папу Римского и его ближайших сотрудников, которые приложили немало усилий для положительного решения проблемы возвращения Кондрусевича в Беларусь из Польши. Слова благодарности прозвучали и в адрес белорусских епископов, верующих и неверующих людей, которые поддерживали его и молились за его возвращение.- С благодарность принимаю решение государственной власти, позволившее мне возвратиться на родину. Я посвящал, посвящаю и буду посвящать свое служение духовному возрождению и укреплению веры на моей родине, а также консолидации нашего общества путем мирного решения возникающих проблем, - подчеркнул он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Митрополит Тадеуш Кондрусевич проведет мессу в Минске 24 декабря.Епископ Кособуцкий попросил верующих молиться, чтобы архипастырь успешно пересек границу и добрался до дома (подробности).Глава Католической церкви Беларуси Кондрусевич намерен подать прошение об отставке.Он добавил, что прошение об отставке уже написано и в ближайшее время будет передано нунцию (подробности).