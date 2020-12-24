- Люди путают, что такое жесткое и что такое жестокое (задержание или обращение). Жестокое — это когда человек уже обездвижен, на нем наручники, он сидит в транспортном средстве либо находится в здании ОВД и к нему применяется сила. Это недопустимо. Это превышение пределов наших полномочий, - такое мнение в эфире телеканала «Беларусь 1» высказал начальник ГОВД Пинска Дмитрий Коровяковский. - Но когда люди идут в течение трех дней с палками, камнями, выходят каждый вечер и день на улицы и этими улюлюкающими толпами ходят и громят город — ну, наверное, в этот момент разрешено применение силы. Это называется жесткое задержание. Лидеров, на которых нас выводила разведка, мы задерживали жестко. Потому что мы знали, на что эти люди способны. Те, кто пытался их отбить, получали, конечно же, по мягким тканям резиновой палкой. Без этого невозможно. Она довольно-таки эластичная, мягкая и при применении ее по телу не наносит серьезным травм. Это синяки, ушибы, но не более того.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Я защищал Конституцию, государство и родину»: в Пинске за участие в протестном митинге судили 80-летнего экс-директора школы. Что пожилой мужчина ответил на обвинения, зачитанные в суде?