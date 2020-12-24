О том, что в Барановичском районе были задержаны браконьеры, застрелившие беременную лосиху, рассказали БелТА в областной инспекции охраны животного и растительного мира Брестчины.ЧП произошло в среду, 23 декабря, в лесу недалеко от железнодорожной станции «Грицевичи». Так госинспекторы увидели около 16.00 часов свежие следы человека и собаки на снегу. По этим следам они вышли прямо на браконьеров. Мужчины пытались замаскировать тушу убитого животного мхом, чтобы с наступлением темноты вывезти вглубь леса и разделать.- Увидев госинспекторов нарушители попробовали скрыться на машинах. Одного задержали сразу, личности его подельников вычисли с помощью милиции позже, - прокомментировали в облинспекции.Сейчас браконьеры находятся в ИВС, все мужчины - односельчане из одной из деревень района в возрасте 35 - 45 лет. В отношении их возбуждено уголовное дело. Вред, нанесенный природе составил 900 базовых или около 24,3 тысячи белрублей.- Убитой лосихе было около 5 - 7 лет, внутри нее при вскрытии были обнаружены два эмбриона. Еще рядом с местом гибели ходили двое лосят-сеголеток. Без защиты матери детеныши могут стать легкой добычей для волков, - добавили в инспекции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:3 года колонии и штраф получил сельчанин из Чериковского района за пособничество браконьерам с электроудочкой.При этом в отношении нарушителей, которым активно помог мужчина, уголовное преследование было прекращено (подробности).«Лебедь, косуля и щука»: Это не новая басня, а улов браконьеров в Пинском районе.Один из нарушителей оказался легальный охотником, но за браконьерство лишится этого статуса и ответит перед законом (подробности).Пьяный гомельчанин угрожал ножом таксисту, который отказался его везти.Хулигана задержали, при себе у него было два ножа (подробности).