Видео распространил российский портал Mash. Видно, как человек, похожий на белорусского бизнесмена Виктора Кислого, с разгона выкидывает пустую пивную бутылку через окно, за которым виден ночной город. Бутылка пролетает много этажей и разбивается внизу. В комментарии сообщается, что дело было в отеле в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Пострадал ли кто-либо в результате этого инцидента – не сообщается.43-летний Виктор Кислый занимает третье место в рейтинге ТОП 200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси – 2019, который составляет портал «Ежедневник». По данным Bloomberg в 2016 году личное состояние Виктора Кислого оценивалось в один миллиард долларов, а его бизнес стоит полтора миллиарда.Главный продукт компании Wargaming - компьютерная игра World of Tanks (с англ. - «Мир танков») завоевала весь мир. Игрок, управляя собственным танком, воюет с такими же фанатами, расположенными по всему миру. Сама игра бесплатная, но для того, чтобы быстрее «прокачивать» свой танк, нужно обзавестись платный аккаунтом. Его стоимость - от 1 доллара в день до 100 долларов в год. Оплатить можно кредитной карточкой или любыми виртуальными деньгами прямо на сайте игры. Сейчас в мире зарегистрировано около 160 миллионов пользователей World of Tanks.Сейчас в Wargaming работают почти пять тысяч сотрудников. Основные силы по разработке и продвижению игры сфокусированы в Минске. Но офисы Wargaming разбросаны по всему миру: США, Россия, Франция, Сингапур, Австралия, Тайвань, Корея, Япония. Головной офис компании находится на Кипре – именно в Никосии живет и работает Виктор Кислый. Там же находятся его компаньоны и топ-менеджеры компании.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Изрядно покопавшись в базах данных и опросив экспертов, «Комсомолка» составила рейтинг самых дорогих автомобилей, поставленных на учет в Беларуси. Сколько стоят автомобили белорусских богачей?Собственный вертолет есть только у нескольких белорусов. «Комсомолка» узнала, кто эти люди и чем они занимаются.Кто из белорусов владеет яхтами за 150, 300 и 400 миллионов долларов. Эти огромные роскошные суда не увидишь на Минском море - только на Лазурном берегу