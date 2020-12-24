О том, как в Витебске в канун Рождества судили двух священников-католиков и одного верующего мужчину, сообщил БелаПАН.Известно, что инцидент с задержанием ксендзов произошел в областном центре еще 8 декабря. Тогда милиция задержала трех мужчин: двух священнослужителей и одного верующего. После ночи в ИВС состоялся суд, дело решено было отправить на доработку, а обвиняемых в проведении несанкционированного пикета (ч.1 ст. 23.34 КоАП РБ) отпустили из изолятора. Повторное слушание назначено было на 24 декабря.В суде никто из мужчин не признал своей вины, они сказали, что совершали молитву. Один из них - верующий витебчанин, по его словам, во время молитвы накинул на плечи БЧБ-флаг.- Дома я часто так молюсь. Бело-красно-белый флаг для меня особый символ - это христианский символ, символ Иисуса Христа, символ победы над грехом, - рассказал витебчанин Алексей Коряков в суде.Его друзья-священники ксендз Виктор Жук и греко-католический священник Алексей Воронко рассказали, что это было «спонтанное желание помолиться за жителей Беларуси» и за флаг они не держались. В протоколе было указано, что человек на «пикете» было четверо, но обвиняемые настаивали, что их было только трое.При этом адвокаты всех обвиняемых заявили, что их подзащитные не совершали пикетирования. «А молитвы еще в Беларуси не запрещены», - добавила защитник Воронко.Милиционер Станислав Шепелев, который выступил в качестве свидетеля обвинения заявил, что в задержании он не участвовал, но видел, что там было четыре человека и два флага, о чем он сообщил коллегам, после чего и произошло задержание. При этом было расхождение с рапортом, где указаны 3 человека.В суд поддержать священника и верующего витебчанина пришли около 30 человек, в том числе епископ Витебский Олег Буткевич, другие священнослужители. Но в зал пустили только треть из них из-за эпидситуации с коронавирусом.В итоге суд вынес всем трем фигурантам предупреждения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«В возрасте 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации»: Первое заявление Кондрусевича после возвращения.Глава белорусских католиков рассказал, кому он благодарен за свое возвращение на родину и чем будет заниматься сейчас (подробности).Что Лукашенко сказал детям на Главной ёлке страны?Благотворительный новогодний праздник прошел накануне рождества во Дворце Республики (подробности).