Милиция задержала в Орше местного жителя, который торговал взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.– Сотрудники ГУБОПиК МВД выявили 52-летнего жителя Орши, который торговал взрывными устройствами. Мужчину задержали в ноябре с помощью ОМОНа во время очередной сделки, – раскрыли подробности в пресс-службе.Оперативники изъяли у задержанного два армейских цилиндрических взрывпакета.– По результатам экспертизы, предметы содержали разрывной заряд на основе дымного пороха и в дальнейшем могли использоваться для взрыва, – пояснили в МВД.Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.В МВД добавили, что ранее оршанец пытался продать еще четыре взрывпакета.В настоящее время оперативники и следователи выявляют возможных соучастников подозреваемого, выясняют, где он покупал взрывчатку, а также причастен ли он к другим преступлениям.Читайте также:За молитву с БЧБ-флагом два католических священника и один верующий мужчина в Витебске получили предупреждениеМужчин задерживали еще в начале декабря, а судебное заседание по делу, после его доработки, прошло в канун Рождества (подробности).Под Барановичами браконьеров застали с поличным, когда они прятали тушу беременной лосихи подо мхомНарушители скрывались от инспекторов на машинах, но их поймали (подробности).