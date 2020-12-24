Новые назначения в судейском корпусе провел Александр Лукашенко. Соответствующий указ он подписал 24 декабря, сообщили в его пресс-службе.Так, Денис Валдайцев стал председателем экономического суда Гродненской области, а Виталий Лаевский освобожден от должности судьи Верховного суда (он вышел в отставку).Кроме того, Геннадий Клещенок освобожден от должности заместителя председателя и судьи Минского областного суда в связи с выходом в отставку. Его в президиуме суда заменит судья Марина Дунаева.Также Лукашенко своим указом уволил и назначил ряд других судей и руководителей различных судов в регионах республики и подписал указ «О присвоении квалификационных классов судьям».Читайте также:«Это ведь Кубраков вернул название ОМОН»: как соцсети отреагировали на отставку Караева, министра Кубракова и силовиков в регионахНеожиданные кадровые решения, принятые Александром Лукашенко 29 октября, активно обсуждают (подробности).Экс-глава МВД Караев прокомментировал слухи о причинах своей отставкиТакже он рассказал, как обустроился в Гродно (подробности).