По официальным данным, которые опубликовал 24 декабря Национальный статистический комитет, средняя номинальная начисленная зарплата в ноябре превысила 1 тыс. 300 рублей. По статистике, этот показатель увеличился на 15 с половиной рублей по сравнению с предыдущим месяцем, октябрем. А реальная зарплата по сравнению с прошлогодним ноябрем возросла на 9%, говорится в информации Белстата.Стало известно, в каких сферах работники получают больше других. На первом месте, конечно, айтишники: 5,6 тыс. руб в ноябре.Также среди самых высокооплачиваемых сфер - авиа-перевозки (почти 2,4 тыс. руб.), химическая промышленность (2,285 тыс. руб.), горнодобывающая (2,164 тыс. руб.), нефтеперерабатывающая (2,023 тыс. руб.). Немного ниже 2 тыс. руб. зарплата у инженеров-проектировщиков, специалистов телекоммуникаций, ученых, геологов и картографов, финансистов и страховщиков.Ну а меньше всего в ноябре заработали парикмахеры - 588,7 руб., или почти в десять раз меньше, чем специалисты в области IT.Традиционно низкая получка и у творческих работников (около 702 руб.), чуть больше - у работников библиотек, музеев, архивов и у соцработников).Разбивка по отраслям выглядит так: строительство - 1,433 тыс. руб., здравоохранение - 1,353 тыс. руб., промышленность - 1,350 тыс. руб., транспортная отрасль - 1,209 тыс. руб., торговля - 1,009 тыс. руб., сельское, лесное и рыбное хозяйство - 950 руб., образование - 888 руб.А по регионам ситуация такая: на первом месте столица со средней зарплатой 1,839 тыс. руб., Минская область - 1,297 тыс. руб., Гомельская - 1,142 тыс. руб., Гродненская - 1,128,4 тыс. руб., Брестская - 1,118 тыс. руб., Витебская - 1,080 тыс. руб. и на последнем месте Могилевская область - 1,065 тыс. рублей.Напомним, стало известно, сколько белорусов живут на сумму до 500 рублей в месяц. По официальной статистке это почти половина всех жителей страны.