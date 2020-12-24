Беларусь примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, они уже подготовлены и скоро будут введены в действие. Такое заявление 24 декабря сделали в Министерстве иностранных дел Беларуси после того, как накануне стало известно о введении новых ограничений со стороны Штатов.Напомним, что под санкции США 23 декабря попали заместитель главы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, а также Центральная избирательная комиссия, ГУВД Минского горисполкома, столичный ОМОН и подразделение КГБ «Альфа». Кроме того, США ввели визовые ограничения против 39 человек, подрывающих белорусскую демократию.В заявлении МИДа отмечается, что Штаты своими санкциями насаждают в Беларуси «диктатуру прав человека».– Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политикой вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны. Более того, насаждаемая американцами «диктатура прав человека» выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке, – заявили в МИДе.Там добавили, что считают санкции бесполезным и непродуктивным инструментом, а решение США ввести такие ограничения назвали эмоциональным решением, которое не имеет ничего общего с реальным положением дел.Читайте также:29 человек и 7 предприятий: стало известно, кто попал в список санкций ЕС против БеларусиПромышленных гигантов в санкционном списке нет (подробности).Россия готовится ответить Евросоюзу на санкции против БеларусиОб этом заявил представитель российского МИД (подробности).