Оперативники задержали 19-летнего жителя Орши, который угрожал командиру минского ОМОНа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.На видео, опубликованном МВД, парень рассказал, что номер мобильного телефона офицера он нашел в одном из Telegram-каналов. Там же видел кадры избиения мирных граждан и почитал информацию о том, что командир минского ОМОНа ответственный за то, что делали с мирными белорусами.– Находясь в Литве, куда уехал после участия в протестах, начал отправлять милиционеру сообщения с угрозами расправы. Недавно молодой человек вернулся домой. Выяснилось, что на такой шаг он решился, будучи уверенным в своей анонимности, – рассказали в МВД.Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.В настоящее время они проверяют, причастен ли он к каким-либо преступлениям.Читайте также:Торговца взрывчаткой задержали в ОршеЕго взяли во время очередной сделки (подробности).За молитву с БЧБ-флагом два католических священника и один верующий мужчина в Витебске получили предупреждениеМужчин задерживали еще в начале декабря, а судебное заседание по делу, после его доработки, прошло в канун Рождества (подробности).