Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, лидер белорусских католиков, 24 декабря, в канун Рождества Христова, вернулся в Минск. В архикафедральном костеле глава Конференции католических епископов Беларуси провел свой первый брифинг после возвращения на родину.Иерарх рассказал, что когда пересек белорусскую границу, стал на колени, поблагодарил Бога за возвращение и поцеловал родную землю. В этот момент на его глазах появились слезы.Продолжительными бурными овациями в архикафедральном костеле в Минске встречали верующие митрополита Тадеуша Кондрусевича. В 19.00 24 декабря, в канун Рождества Христова, он отслужил первую святую мессу после возвращения в Беларусь. Иерарха приветствовал епископ Юрий Кособуцкий, назвав возвращение архипастыря чудом Божьего Рождества.Сам митрополит перед началом службы рассказал, что эти четыре месяца был соединен с верующими и всегда чувствовал их молитвы:- Кто был лишен права пребывания на родине, знает, что означает это чувство возвращения на родную землю… Это великий дар возвращения к своему народу, на родную землю, на которой Господь дал мне миссию быть пастырем.Архиепископ Тадеуш Кондрусевич поблагодарил папу римского, апостольских нунциев и всех верующих, с помощью молитв которых он вернулся в Беларусь. А также - выразил надежду, что вместе белорусы смогут строить новую страну, цивилизацию жизни и любви.В четверг архиепископ Кондрусевич также отслужит святую Мессу в 21.00 по-белорусски. Смотреть трансляцию можно на этой странице или на канале Catholic.by. 25 декабря иерарх отслужит торжественные святые Мессы в Красном костеле в 11.00 и 13.00.Напомним, почти четыре месяца, с 31 августа, лидеру белорусских католиков пришлось провести в изгнании - после того, как его не впустили в Беларусь, а затем признали паспорт недействительным. Только после личной просьбы Папы римского Франциска впустить Кондрусевича в страну разрешил Александр Лукашенко.