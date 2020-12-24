В Беларуси утверждены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2021-й год. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко 24 декабря, сообщили в его пресс-службе.В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими, если он потребляют услуги в пределах установленной нормы, подорожание «коммуналки» будет в пределах $5.Повышать тарифы будут в два этапа.«С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения», – сказано в сообщении пресс-службы.В связи с тем, что увеличится плата за коммунальные услуги, государство будет предоставлять некоторым категориям белорусов безналичные жилищные субсидии. Получить такую помощь смогут те, у кого ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% – в сельской местности. К примеру, с января по октябрь этого года средняя сумма субсидии на одну семью составила всего Br5,54 в месяц.Читайте также:Официально: у белорусов выросла зарплата. Стало известно, кто получает больше всехПо статистике, средняя зарплата превысила в ноябре 1,3 тыс. рублей (подробности).Индекс оливье - 2020: новогодний салат в Беларуси подорожал почти на 11%Однако за непростой 2020 год мы можем съесть на среднюю зарплату на два тазика оливье больше, чем в прошлом. Мы подсчитали траты, оценили салатную инфляцию и узнали, представители каких профессий могут позволить себе больше всего культового блюда (подробности).Цены в Беларуси за последний год выросли гораздо быстрее, чем прогнозировали властиВ сентябре годовая инфляция увеличилась до 6,1% при при прогнозе на год не более 5%. Во всем виноват курс валют и дорогие овощи-фрукты (подробности).