Пятерых задержанных сотрудников «Пресс-клуба» 24 декабря допросили в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси. Это Юлия Слуцкая, Петр Слуцкий, Сергей Ольшевский, Алла Шарко и Сергей Якупов.- Со всех адвокатов взята подписка о неразглашении, - цитирует БелаПАН сообщение «Пресс-клуба». - Наши коллеги пока остаются под стражей.Напомним, днем 22 декабря стало известно, что силовики пришли домой к программному директору Press Club Belarus Алле Шарко. Она успела сообщить Белорусской ассоциации журналистов только то, что силовики ломают ей двери.Позже стало известно, что обыск проходит и у директора Press Club Belarus Сергея Ольшевского. Также сообщалось, что силовики пришли с обыском и к директору «Академии Пресс-клуба» Сергею Якупову. Основательницу Пресс-клуба Юлию Слуцкую задержали по прилете в Национальном аэропорту - она возвращалась из отпуска.В итоге как минимум пятерых человек задержали. А КГК сообщил, что ДФР проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.Кроме того, экс-журналистка БТ Ксения Луцкина тоже на Окрестина - она задержана по делу «Пресс-клуба».