Беларусь и Россия согласовали цену на газ в 2021 году. Об этом вечером 24 декабря сообщила в официальном Телеграм-канале пресс-служба Министерства энергетики Беларуси. Страны подписали протокол о ценах на газ 24 декабря в Санкт-Петербурге во время встречи посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, главы Минэнерго РБ Виктора Каранкевича с главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Результатом этой встречи стало подписание протокола между правительством Беларуси и «Газпромом» о порядке формирования цен при поставке в 2021 году из России в Беларусь природного газа. В сообщении Минэнерго не конкретизируются цены, но уточняется, что стороны согласовали уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне нынешнего, 2020 года. В то же время согласованные цены гораздо ниже, «чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси», которая прописано в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ. Это соглашение было подписано еще в 2011 году.