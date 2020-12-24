В Беларуси еще семь человек признаны политическими заключенными. Такая информация опубликована 24 декабря на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».Большинству из них предъявлены обвинения по части 2 статьи 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса. Это Артем Мицук, Александр Дроздов, Григорий Гунько, Давид Збаранский, Марк Антонов, Игорь Рудчик.Также правозащитники признали политзаключенным Владислава Зеневича (его обвиняют по части 1 статьи 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса.В заявлении правозащитников отмечается, что выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам прошедших 9 августа этого года президентских выборов, которые не были признаны международным сообществом.– Митинги граждан носили мирный характер и не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Несмотря на это, демонстранты подверглись нападению спецподразделений МВД с непропорциональным применением физической силы, специальных средств и оружия, – добавили правозащитники, отметив, что действия участников протестных акций нельзя рассматривать как массовые беспорядки, поскольку демонстранты не устраивали поджогов, массовых убийств, не разрушали имущество и не оказывали вооруженное сопротивление правоохранительным органам.Отдельные случаи насилия в отношении сотрудников милиции нужно изучить с учетом обстоятельств, в том числе и в контексте самозащиты от непропорциональных действий силовиков.Правозащитники потребовали от белорусских властей освободить этих людей из-под стражи, прекратить их уголовное преследование, а также выпустить из тюрем всех политических заключенных и остановить репрессии в Беларуси.Читайте также:Правозащитники признали политзаключенной гражданку Швейцарии, которая сорвала балаклаву с омоновцаПо мнению правозащитников, действия были совершены по неосторожности и не являются преступными (подробности).Гражданке Швейцарии, которая сорвала балаклаву с омоновца, вынесли приговорСобытия, которые рассматривал суд, произошли 19 сентября (подробности).США вновь призвали белорусские власти остановить насилие и освободить всех политзаключенныхГоссекретарь США Майк Помпео добавил, что властям Беларуси необходимо вступить в диалог с гражданским обществом (подробности).