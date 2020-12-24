Суд в Волковыске 24 декабря вынес приговоры супругам Олегу и Анастасии Фоминым, которые обвинялись в насилии над милиционером. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».Инцидент произошел 15 августа. Милиционер Вячеслав Иванов заявил, что возвращался с юбилея отца, к нему подошел Олег Фомин и назвал фашистом, а затем угрожал расправой. Конфликт перерос в драку, к которой подключилась супруга Фомина – Анастасия.Судья Николай Талашко приговорил ее к 1,6 года «домашней химии», а ее мужа – Олега Фомина – к 2,6 года колонии общего режима. Кроме того, суд обязал Олега выплатить милиционеру две тысячи рублей в качестве компенсации морального и физического ущерба.Фомины свою вину отрицают и считают, что милиционер сам начал драку.Прокурор просил три года колонии для Фомина и такой же срок «домашней химии» для его супруги.Читайте также:Еще семь белорусов признаны политзаключеннымиПравозащитники потребовали от белорусских властей освободить этих людей из-под стражи, прекратить их уголовное преследование (подробности).Парень угрожал командиру минского ОМОНа в Литве – его задержали в БеларусиСледователи возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (подробности).За молитву с БЧБ-флагом два католических священника и один верующий мужчина в Витебске получили предупреждениеМужчин задерживали еще в начале декабря, а судебное заседание по делу, после его доработки, прошло в канун Рождества (подробности).