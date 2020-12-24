Яблоки – хороший фрукт для тех, кто хочет похудеть и укрепить нервы. В чем польза яблок и вред, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.Яблоки помогают похудеть, поскольку в них содержится мало калорий.– Калорийность свежих или печеных яблок – около 50 килокалорий на 100 граммов. Для сушеных она резко увеличивается – до 250 килокалорий, – рассказала диетолог, ее цитирует «РИА Новости».При этом, по ее словам, сухофрукты и яблочный компот из яблок, куда кладут сахар, нельзя назвать диетическими продуктами.Есть яблоки лучше с тестом, орехами, бананами и мясом птицы. Не стоит сочетать их с молочными продуктами, это может привести ко вздутию живота.Также диетолог рассказала, сколько можно есть яблок в день.– Можно съедать до двух крупных или трех некрупных яблок в день, – добавила врач.Эти фрукты содержат такие полезные вещества, как железо, магний, калий. Кроме того, яблоки – источник витаминов С, А, бета-каротина. В одном яблоке – 25% от суточной потребности аскорбиновой кислоты.В красных и желтых плодах содержится больше каротина, а в зеленых – железа. Яблоки сладких сортов не стоит есть тем, кто страдает от диабета и лишнего веса.Врач добавила, что пользу можно получить и от варенья из яблок, а также мармелада, поскольку калий, содержащийся в этих фруктах, не разрушается при термообработке.Яблоки также приносят пользу кишечнику.– Если съедать по яблоку каждый день, то пищеварение и кожа улучшатся, а холестерин будет ниже. Таким образом, косвенно яблоки влияют на давление и полезны для гипертоников. Однако нужно понимать, что сами по себе яблоки не могут повлиять на вес или здоровье – чаще всего требуется корректировать весь рацион, – пояснила диетолог.Кроме того, она рассказала, кому нельзя есть яблоки. Эти фрукты противопоказано употреблять за полчаса до еды тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, гастрит или язва.Читайте также:Врачи рассказали, сколько можно есть мандаринов в день без вреда для здоровьяЭти фрукты приносят много пользы, но если злоупотреблять ими, то можно навредить здоровью (подробности).Биолог рассказала, как лечение коронавируса могло привести к его мутацииПервые исследования этого штамма вируса показали, что он более заразный, при этом мутировал он в организме одного хозяина (подробности).Диетолог назвала самые опасные блюда на новогоднем столеВрач посоветовала не оставлять их на долгое время без холодильника (подробности).