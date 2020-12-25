Серьезная авария на трассе Минск- Витебск произошла вечером в четверг, 24 декабря. Подробности пресс-служба МВД сообщила в официальном телеграм-канале.ДТП случилось на 21 километре автотрассы направлением Минск - Витебск. Около 19.10 часов 70-летний водитель «Киа Спортейдж» выезжая с обочины на дорогу в сторону Витебска не пропустил маршрутное такси «Мерседес Спринтер». От столкновения маршрутка с водителем и 19 пассажирами вылетела в кювет.- После аварии водитель кроссовера поспешил к маршрутке, а убедившись, что никто не пострадал, стал возвращаться к своей машине. В этот момент его сбил легковой «Форд Мондео». От полученных травм пенсионер скончался на месте, - уточнили в пресс-службе.По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Заславле на пешеходном переходе водитель сбил 8-летнего мальчика и скрылся.Милиция разыскивает виновника ДТП, которое произошло в городе Минского района 21 декабря (подробности).Фотофакт. В Минске на проспекте Машерова трамвай сбил ограждения и вылетел на соседние рельсы.Трамваи в столице стали в обе стороны 24 декабря (подробности).