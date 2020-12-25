О том, что лидскими пограничниками была пресечена попытка нарушения госграницы беспилотником, проинформировали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.Инцидент произошел на прошлой неделе в погранзаставе «Дотишки» недалеко от госграницы Беларуси с Литвой. Как уточнили в ГПК, военнослужащие остановили квадрокоптер с помощью «современных техсредств охраны границы».Как рассказали пограничники, квадрокоптер был с существенными конструктивными доработками. Беспилотник контрабандисты доработали так, что мог не только поднимать, но и дистанционно сбрасывать грузы.- За нарушение пограничного режима в отношении оператора беспилотника начат административный процесс, идет проверка, - уточнили в пресс-службе.В ГПК напомнили, что любая деятельность, связанная с летательными аппаратами в погранполосе не допускается. Использовать здесь можно только зарегистрированные летательные аппараты и только с уведомлением органов погранслужбы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси могут сделать платным пересечение границы на автомобиле.Предлагается разрешить вводить местный сбор за пересечение границы, но не больше 81 рубля (подробности).На границе с Беларусью задержали украинского полицейского и контрабандистов, которые пытались подкупить белорусского пограничника.В Малоритском районе задержаны контрабандисты, которые переправляли через границу сигареты (подробности).