О том, что в пятницу, 25 декабря, Александр Лукашенко посещает Городскую детскую инфекционную больницу в Минске, проинформировало БелТА.Здесь Лукашенко хочет проинспектировать работу медучреждения, организацию работы стационара «ковидных» больных, а также узнать возможности клиники в оказании медпомощи маленьким пациентам в отделении анестезиологии и реанимации.В Минздраве уточнили, Городская детская инфекционная клиническая больница - самая большая детская больница Минска. Но и еще единственный детский инфекционный стационар во всей Беларуси. Медучреждение рассчитано на 604 койко-места. В клинике действуют 13 инфекционных отделений, 2 отделения анестезиологии, а также реанимация.- Все дети в Минске с клиническими признаками коронавируса и пневмониями лечатся стационарно в детской инфекционной больнице, - сообщили в информагентстве.Каждый год медпомощь в детской инфекционке получают свыше 25 тысяч пациентов. На базе больницы создан Республиканский центр детской инфекционной патологии. В клинике работают свыше 900 сотрудников, в том числе 165 врачей и 426 человек среднего медперсонала.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко о больных с коронавирусом: Не передерживать в больницах - человек дома быстрее выздоравливает.Инспектируя 4-ю городскую клиническую больницу Минска, Лукашенко заявил, что желательно удержаться по заболеваемости COVID-19 на том уровне, чтобы не пришлось перепрофилировать «онкологические койки» (подробности).Лукашенко: Вопрос здоровья миллионов людей сегодня переходит исключительно в коммерческую плоскость.Он также добавил, что те страны, которые производят вакцины от COVID-19, учитывают свои потребности и политические приоритеты (подробности).