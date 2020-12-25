О том, что в Минске легковой «БМВ» столкнулся с «Фольксвагеном», сообщил около 01.20 часов 25 декабря телеграм-канал пресс-службы УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Авария произошла на круговом перекрестке на площади Ванеева. Двигаясь по Партизанскому проспекту от улицы Буденного в сторону улицы Васнецова, водитель «немца» столкнулся с другой легковушкой. «Фольксваген» в момент ДТП ехал по кругу от проспекта Рокоссовского в сторону улицы Долгобродская.- В аварии пострадали несколько человек: пассажир «БМВ», а также пассажир и водитель «Фольксвагена», их госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На трассе Минск-Витебск Kia Sportage выбила маршрутку с пассажирами в кювет: погиб водитель кроссовера.ГАИ опубликовала видео с места смертельной аварии (подробности).Под Барановичами браконьеров застали с поличным, когда они прятали тушу беременной лосихи подо мхом.Нарушители скрывались от инспекторов на машинах, но их поймали (подробности).