О том, что в Минске запланировано строительство новой больнице, сообщило БелТА со слов Александра Лукашенко.Это Лукашенко заявил в пятницу, 25 декабря, посещая Городскую детскую инфекционную клиническую больницу в Минске. Так по его словам, строительство нового медучреждения планируется «в районе Новинок».- Но нам надо железобетонно определиться. Я имею в виду функциональность. Не потому, что надо сэкономить. А потому, что излечить человека - это еще и психология, комфорт, удобство, - перечислил Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко находится в детской инфекционной больнице Минска.В Рождество он хочет посмотреть, как лечат от коронавируса пациентов (подробности).Лукашенко рассказал о массовой вакцинации от коронавируса в Беларуси.Он сказал, что это важный этап противостояния пандемии (подробности).