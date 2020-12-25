Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в составе судейского корпуса Беларуси произошли серьезные изменения. Так Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от своих должностей 19 судей.Позже появились подробности назначений и освобождений судей, пишет «Наша Нiва». Напомним, в Беларуси просто так судья уволиться не может, необходим указ президента о назначениях и отставках. В указе, подписанном Лукашенко 24 декабря 2020-го года, - оказалось 5 человек, решивших уйти в отставку по собственному желанию.Как сообщает издание, у некоторых из этих судей не далее чем 2 месяца назад начался 5-летний контракт, но они уволились. Кто это?Уйти решили пять судей: Алексей Бычко, судья Минского городского суда, Алексей Кисляк, судья суда Ленинского района Минска, Иван Костян, судья суда Центрального района Минска, Татьяна Трепашко, судья Жодинского суда, Виталия Янюк, судья Новополоцкого суда. Еще один судья - Владимир Космач, по собственному желанию оставил должность председателя суда Ганцевичского района, но сохранил должность судьи этого суда.Еще 19 судей вышли в отставку.Уточним, что мотивация судей и личные причины для увольнений могут быть разными, они в публичный доступ не попадают.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Наверное, не стоит ссылаться на нормы права». Осудили пятерых журналистов, которые работали на акциях - 73 суток на всех.Суд посчитал их участниками несанкционированного массового мероприятия и назначил каждому арест на 13-15 суток (подробности).За молитву с БЧБ-флагом два католических священника и один верующий мужчина в Витебске получили предупреждение.Мужчин задерживали еще в начале декабря, а судебное заседание по делу, после его доработки, прошло в канун Рождества (подробности).