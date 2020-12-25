О том, что сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец останется под стражей практически на всю зиму, до 20 февраля 2021-го года, сообщило БелаПАН.Как рассказала жена оппозиционного политика срок следствия по делу мужа продлили еще на 2 месяца. Также из письма мужа она узнала, что ему вновь сменили следователя, который ведет дело.Напомним, Северинец был задержан 7 июня 2020-го года возле своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.Сначала ему дали 75 суток административного ареста. Затем представители СК сообщили, что в отношении Павла Северинца возбуждено дело по ст. 108 (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления). А после этого спустя время появилась информация, что Северинцу предъявили обвинение ч. 2 ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках). Белорусские правозащитники признали Северинца политзаключенным.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Наша инициатива об амнистии должна коснуться всех 144 политзаключенных»: Юрий Воскресенский - о своем предложении властям.Бывший член команды Виктора Бабарико, вышедший из СИЗО, теперь просит Всебелорусское народное собрание обратиться к Палате представителей, Совету Республики и президенту (подробности).После пикета у Комаровского рынка около дома задержали Павла Северинца.Политика от Комаровки до станции метро Пушкинская провожали десятки человек (подробности).В МВД опровергли информацию о том, что Павел Северинец порезал себя в карцере.Информацию, появившуюся в интернете, в МВД назвали фейком (подробности).