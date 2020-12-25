Посещая Городскую клиническую детскую инфекционную клиническую больницу Минска 25 декабря, Александр Лукашенко рассказал о том, как будет в Беларуси проходить массовая вакцинация от коронавируса.Так он заявил, что в стране будет использоваться не только российская вакцина, но и «прививки» других стран.- Мы планируем еще пять-шесть вакцин привезти в Беларусь. В зависимости того, - пояснил Лукашенко.Он заметил, что на данный момент наблюдается дефицит вакцин. Но разные препараты все же будут завезены для того, чтобы была доказана наибольшая эффективность той или иной вакцин. Первостепенно вакцинация начнется с российской вакцины, которую Беларусь собирается закупить, а также производить на собственных мощностях.Что же касается принципа вакцинации, то Лукашенко пообещал, что осуществляться это будет на добровольной основе.- Хотите - вакцинируйтесь, не хотите - никого заставлять не будем, - заключил Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко рассказал, где в Минске построят новую больницу.По его словам, самое главное - «железобетонно» определиться с функциональностью будущего медучреждения (подробности).Лукашенко находится в детской инфекционной больнице Минска.В Рождество он хочет посмотрел, как лечат от коронавируса пациентов, и подарил подарки детям (подробности).