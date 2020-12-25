О том, что православная церковь поздравила архиепископа Кондрусевича с возвращением на родину, проинформировало БелаПАН. Слова поздравления произнес отец Александр, зампредседателя Синодального отдела Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) по взаимоотношениям церкви и общества.Протоиерей Александр Шимбалев 24 декабря в качестве гостя принял участие в вигилийной мессе, которую архиепископ Кондрусевич служил в день своего возвращения из фактического изгнания в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии.- Мы поздравляем архиепископа Тадеуша с возвращением на родину. Это большая радость, особенно в праздник Рождества Христова, - подчеркнул представитель БПЦ.В свою очередь, Кондрусевич рассказал, что в момент назначения митрополита Вениамина, он не мог физически прийти и поздравить его, но по телефону они общались несколько раз.- Позавчера он мне позвонил. Сегодня мы тоже с ним разговаривали, он прислал своего представителя, а также прислал свои пожелания. Поблагодарите его за это, - пояснил глава белорусских католиков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Я пересек границу Беларуси - стал на колени и поцеловал родную землю»: фоторепортаж с имшы митрополита Кондрусевича после возвращения.Архиепископ признался: после четырех месяцев за границей, заехав на белорусскую территорию, он стал на колени и поблагодарил бога (подробности).«В возрасте 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации»: Первое заявление Кондрусевича после возвращения.Глава белорусских католиков рассказал, кому он благодарен за свое возвращение на родину и чем будет заниматься сейчас (подробности).