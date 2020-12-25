О том, что в Беларуси на субботу, 26 декабря, прогнозируются гололед, снег и до -5 градусов, сообщили в Белгидромете.Так ночью и с утра в этот день в некоторых регионах Беларуси возможен непродолжительный снег. А днем снег выпадет на большей части территории республики - правда, это будут кратковременные осадки и местами мокрый снег.Температура ночью ожидается минусовая -5...0 градусов. Но днем уже немного потеплеет - до -3…+2 выше ноля. Ветер при этом ожидается умеренный западного направления, днем, возможно, небольшие порывы. В течение суток на дорогах местами - гололедица, будьте особенно внимательные, если вы водитель.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Зима начнется с легкого мороза и снега: погода в декабре в Беларуси.Стало известно о первых похолоданиях (подробности).Когда в Беларуси потеплеет, и как будем встречать 2021 год: погода в декабре и на праздник.Судя по метеосводкам, это будет наш пятый Новый год подряд без мороза и сугробов (подробности).