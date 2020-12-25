Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 25 декабря, Александр Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу Минска. Традиционно он зашел в реанимацию и узнал всего ли достаточно для работы отделения. В инфекционке он пообщался и с маленькими пациентами, подарил и вместе с ними распаковал подарки.Общаясь с врачами, Лукашенко объяснил, зачем в последнее время он активно посещает медучреждения, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, сообщило БелТА.- Это стиль моей работы на протяжении четверти века, - заявил Лукашенко.И напомнил, что во время посевных и уборочных - он «у крестьян». Когда возникают проблемы в промышленности, отправляется с рабочим визитом на заводы. А если проблемы в экспорте: «Надо что-то продать - я за границу», - заметил он.- Сегодня самая большая проблема для нашего общества (назовем это проблемой) - это болезнь наших людей, как и во всем мире, - пояснил Лукашенко.Далее он высказался о том, как по его мнению, пандемия отразилась на Беларуси.- Не устану это повторять, нас она еще немножко пожалела и жалеет, - заключил Лукашенко.Далее он привел неопубликованные ранее данные официальной статистики. По словам Лукашенко, на данный момент в Беларуси на 2 тысячи пациентов снизилось число госпитализированных с пневмониями. Если раньше их было около 22 тысяч человек, то на сегодняшний день - 20 тысяч. При этом число тяжелых пациентов на ИВЛ остается примерно на том же уровне - около 500 пациентов.Еще Лукашенко анонсировал свою поездку в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Там он собирается побывать до Нового года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Не только российская - Лукашенко сказал, что в Беларусь завезут 5-6 вакцин других стран от коронавируса.Еще он рассказал, по какому принципу будут вакцинировать от COVID-19 белорусов (подробности).Лукашенко рассказал, где в Минске построят новую больницу.По его словам, самое главное - «железобетонно» определиться с функциональностью будущего медучреждения (подробности).