О том, что в Орше сточные воды попали в русло Днепра, проинформировало БелТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.Как сообщили спасатели, в городе прорвало канализационный коллектор, из-за чего и случилась утечка сточных вод. ЧП произошло в четверг, 24 декабря.- Звонок в дежурную службу поступил около 15.30 часов. Сообщалось о повреждении железобетонного хозяйственно-бытового канализационного коллектора с диаметром 1000 миллиметров и глубиной залегания в 4 метра, - уточнили в пресс-службе.На место ЧП, улицу Флерова рядом с домом 11а, незамедлительно выехали спасатели и коммунальники. В 20.30 часов коллектор был восстановлен, отключение потребителей на это время не проводилось.Уточняется, что работниками Оршанских городской и районной инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды акваторию реки уже была обследовано. Видимых загрязнений природоохранники не обнаружили, не было заметно и мора рыбы. Но масштаб урона будет выявлен позже, после проведения анализов проб воды, результаты должны быть известны к 29 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси новые случаи мора рыбы: теперь уже не только Неман, но другие водоемы и реки.А в Неман, хоть эпидемиологи сказали, что вода безопасна, рыба сама не хочет плыть - толпится у ручьев, сообщают очевидцы (подробности).Экологическая катастрофа на Камчатке: Экологи говорят, что «яд» в океан поступает уже больше месяца, но никто ничего не делает.Экологи, серфингисты и местные жители бьют тревогу. Но масштабную операцию по спасению экологии никто не спешит начинать (подробности).Оторвать завязки и поместить в бумажный пакет: экологи рассказали, как правильно выбрасывать маски.По самым скромным подсчетам в месяц жители Беларуси выбрасывают 150 миллионов масок (подробности).