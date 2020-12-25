О том, как в Гродно женщина застряла ногами в заборе, проинформировала пресс-служба МЧС.Это произошло в среду, 23 декабря. Спасателям поступил звонок о том, что на гродненской улице О. Соломовой горожанка «засела» в заборе. Прибывшим по вызову спасателям гродненка рассказала, что шла, поскользнулась и, падая, угодила ногами между металлическими прутьями забора. Высвободиться самостоятельно, увы, она не смогла.- Прибывшие по вызову спасатели при помощи специального инструмента разжали прутья и освободили пострадавшую. Серьезных травм женщина не получила, от госпитализации она отказалась, - прокомментировали в пресс-службе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Гомельской области мальчик застрял ногой в самолете.В Чечерске ребенок провалился в техническое отверстие самолета-памятника Ту-124Ш (подробности).В Гомельской области - 300 человек, в Витебской - 267: гололедные травмы за сутки по всей Беларуси.Из-за плохой погоды участились случаи травматизма, в Минздраве рассказали, сколько человек обратились в больницы на выходных (подробности).