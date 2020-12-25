Посещая детскую инфекционную больницу, Александр Лукашенко вспомнил недавнюю смерть в медучреждении 13-летнего подростка и потребовал объяснить причины его гибели, сообщило БелТА.Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Минздраве сказали по поводу смерти Мити Конева. В ведомстве предположили, что у мальчика возможно был «мультисистемный воспалительный синдром» - редкое, развивающееся в поздние сроки осложнение, ассоциированное с перенесенной коронавирусной инфекцией.Лукашенко потребовал, чтобы таких ситуаций не повторялось.- Того, кого надо - лечить. Того надо - лечить и спасать. Чтобы не было вот так, как у вас получилось с этим 13-летним мальчонкой. Я не обвиняю пока никого. Всякое может быть, - прокомментировал Лукашенко.И потребовал объяснений по поводу смерти школьника, подчеркнув, что под вопросом и то «чем занималось поликлиническое звено».- Вы же сама мама, - сказал он, обращаясь к главврачу больницы Марине Соколовой. - Я отец. Для меня ребенок - это больше чем святое. Когда умирает ребенок - это катастрофа.В завершение он поручил, чтобы ему была доложена причина гибели мальчика.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко объяснил, зачем ходит к больным коронавирусом.И рассказал, что COVID-19 «жалеет» белорусов, а также привел данные о том, сколько сейчас человек в Беларуси болеют «ковидом» в стационарах (подробности).Не только российская - Лукашенко сказал, что в Беларусь завезут 5-6 вакцин других стран от коронавируса.Еще он рассказал, по какому принципу будут вакцинировать от COVID-19 белорусов (подробности).