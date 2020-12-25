Появилась официальная статистика по коронавирусу на пятницу, 25 декабря. Информацию опубликовала пресс-служба Минздрава в телеграм-аккаунте.Так в ведомстве сообщили, что за сутки зарегистрирована еще 1 тысяча 893 человека, с подтвердившимся коронавирусом. Общее число заразившихся составило 183 тысячи 6 «ковидных».За это же время из стационаров были выписаны еще 2 тысячи 395 пациентов. В этот же день, посещая детскую инфекционную больницу в Минске, Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси снизилось число госпитализированных с пневмониями пациентов.- Всего, с начала пандемии, в Беларуси выздоровели 161 тысяч 832 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - прокомментировали в Минздраве.К сожалению, в ведомстве сообщили о смерти еще 9 пациентов. Всего с начала пандемии в Беларуси умерли 1 тысяча 367 человек с выявленным коронавирусом.Не останавливаются и лаборатории: за сутки сделано еще почти 28,9 тысячи тестов, а за все время - свыше 3,883 миллиона исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко объяснил, зачем ходит к больным коронавирусом.И рассказал, что COVID-19 «жалеет» белорусов, а также привел данные о том, сколько сейчас человек в Беларуси болеют «ковидом» в стационарах (подробности).Лукашенко потребовал разъяснить смерть 13-летнего мальчика в Минске.Подросток умер в Минской детской инфекционной больнице из-за осложнения, ассоциированного с коронавирусом (подробности).