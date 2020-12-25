Авария случилась 24 декабря в Мостовском районе на 9-м километре автодороги Лунно - Гудевичи - Олекшицы.За рулем автомобиля \\"Крайслер Вояджер\\" был 45-летний водитель. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем \\"Дачия Сандеро\\", в котором ехала семья из Скиделя. ДТП произошло примерно в 17.25, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.После аварии в больницу были доставлены 53-летний водитель \\"Дачия\\", 23-летняя пассажирка \\"Дачия\\", 50-летний пассажир автомобиля \\"Крайслер\\". 51-летняя пассажирка \\"Дачия\\" попала в реанимацию.А водитель \\"Крайслера\\" оказался единственным, кто не получил серьезных травм. В результате освидетельствования установлено у него более чем шестикратное превышение содержания алкоголя.Известно, что вчера вместе с приятелем он гостил в деревне Струга, после чего решил \\"под шофе\\" поехать домой в деревню Гудевичи.Мужчина раньше уже неоднократно был задержан за управление в нетрезвом состоянии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Минске BMW врезался в Volkswagen: в ДТП пострадали три человекаАвария произошла в столице вечером на круговом перекрестке на площади Ванеева(ПОДРОБНЕЕ..)