Все началось с того, что 29-летний житель райцентра уехал в Россию на своем микроавтобусе и перестал выходить на связь. Его сожительница рассказала, что с банковского счета мужчины начали списываться деньги за оплату топлива и различных товаров. Об этом сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.К поискам подключились сыщики областного УВД. Они выяснили, что к исчезновению причастен 32-летний мужчина, с которым пропавший должен был уехать.Мужчину задержали. Он признался, что убил товарища, завладел его авто и банковскими картами, а тело закопал возле заброшенного дома в Браславском районе.Возбуждено уголовное дело за убийство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП в Мостовском районе: нетрезвый водитель выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновениеОн оказался единственным, кто не получил серьезных травм. Четыре человека попали в больницу, один из них - в реанимации (подробнее...)