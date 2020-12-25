25 декабря стало известно о смерти белорусского дипломата, заместителя министра иностранных дел Олега Ивановича Кравченко. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МИД Беларуси. Олегу Кравченко было 49 лет.- Олег Иванович внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений. Он был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости, - говорится в некрологе МИД. - Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Он был не только профессионалом высочайшего класса, но и добрым, отзывчивым человеком, семьянином, отцом троих детей. Грамотный и ответственный руководитель, искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Олег Иванович пользовался симпатией, авторитетом и заслуженным уважением не только в Беларуси, но и у зарубежных партнеров. Память об Олеге Ивановиче Кравченко останется в сердцах его коллег и друзей.Олег Кравченко родился в 1971 году в Минске. Он окончил юридический факультет БГУ, аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Беларуси. Кандидат юридических наук.Как сообщает tut.by, дипломатическую службу он начал в 1994 году в качестве атташе, а затем занимал различные посты в отделе Договорно-правового управления Министерства иностранных дел. В 1999-м был назначен советником Посольства Беларуси в Швеции, с 2003-го работал в отделе управления гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД. Затем продолжил карьеру в посольстве Беларуси в США.В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавлял отдел США и Канады управления Америки, а затем - управление Америки МИД. На пост замминистра был назначен в 2017 году.20 июля 2020 года Кравченко назначили послом Беларуси в США, но он так и не был туда откомандирован. До последнего он исполнял обязанности замглавы МИД.О причинах смерти не сообщается.Как информирует Радио Свобода, у него был положительный тест на коронавирус.