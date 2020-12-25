25 декабря Александр Лукашенко во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска упомянул о недавнем \\"деле террористов\\", сообщает БелТА.- Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину, - сказал Лукашенко. - И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича - прим. БелТА), честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…По словам Лукашенко, теракты готовились по всей стране.- Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали, - сказал Александр Лукашенко.Лукашенко отметил, что ему известно еще о нескольких \\"группировочках\\":- Оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле, - заявил он.Напомним, 8 декабря сразу три белорусских государственных телеканала рассказали о «террористической группе», которая взрывала и поджигала дома и машины белорусских силовиков. Суть такая: милиция совместно с КГБ задержала группу лиц. Их подозревают в трех преступлениях: подрыв машины в Гродно, а также сожженный дом и машина в Волковыске... (подробнее читайте ЗДЕСЬ).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛукашенко потребовал разъяснить смерть 13-летнего мальчика в МинскеПодросток умер в Минской детской инфекционной больнице из-за осложнения, ассоциированного с коронавирусом (подробнее...)