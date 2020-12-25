25 декабря Александр Лукашенко рассказал о возвращении в Беларусь митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.- Вы знаете мой недостаток как политика, - цитирует Лукашенко БелТА. - Меня часто даже обычные люди упрекают: \\"Александр Григорьевич, ну зачем вы вот это говорите, зачем вы душу раскрываете? Они ж плюнут вам тут…\\" Я сторонник искренней, честной и открытой политики. Хотя в политике нет такого, быть не должно. Но расскажу вам честно и искренне, как это было. Главное. Там много было вопросов.Он рассказал, что Клаудио Гуджеротти (спецпосланник Папы Римского - прим. ред.) передал ему от понтифика письмо.- Вы знаете мои отношения с Папой Франциском. Я его очень уважаю. Это такой наш человек. Он не играется в политику, хотя он же глава государства. Я его письмо прочитал прямо при Гуджеротти. Мелким шрифтом на двух листах. Очень много добрых слов в адрес государства, в адрес людей. Хороший человек. И один из вопросов - вернуть на Рождество Кондрусевича, - сказал Александр Лукашенко.По его словам, готового решения на тот момент у него не было, и он пообещал, что до вечера дня встречи будет дан ответ.Лукашенко отметил, что поручил правительству, МИД и прочим выработать свою позицию по данному вопросу и доложить ему.Позиция была такова, что надо, чтобы Кондрусевич вернулся на эти католические праздники в Беларусь.- Знаете, католики люди особые, но они же никогда нам никаких проблем не создавали, - сказал Лукашенко. - Я рассказывал, что в жизни вообще с ними сталкивался, наверное, с детства, хоть и на востоке родился. И подумал, что, наверное, это будет какой-то небольшой плюс для этих католиков, и они нормально это оценят.Он подчеркнул, что Тадеуш Кондрусевич никакой опасности не представляет.- Это была моя позиция. И когда мне после обсуждения в правительстве доложили позицию, они совпали. И было принято решение о том, что пускай приезжает, - сказал Лукашенко. - И не верьте тому, что тут, знаете, Лукашенко кого-то переиграл, Папа Римский сейчас чуть ли не за Беларусь будет. Я этими категориями не рассуждал, понимая и то, что Папа Римский и так честный, порядочный человек. Но политических игр не было. Я клянусь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМитрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь спустя почти четыре месяцаАрхиепископ католической церкви в Беларуси вернулся на родину, пробыв почти 4 месяца фактически в изгнании в Польше (ПОДРОБНЕЕ...)