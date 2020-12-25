ДТП случилось вечером 24 декабря. Водитель на \\"Мерседесе\\" ехал по ул. Немига со стороны ул.Короля в направлении площади Богушевича. При въезде на перекрёсток кругового движения на красный свет он не уступил дорогу автомобилю «Пежо», ехавшему по ул. К. Цеткин со стороны ул. Бобруйской в направлении ул. Кальварийской.После этого водитель «Мерседеса» выехал на зелёную зону центральной части перекрестка кругового движения, и врезался в осветительную мачту. Мужчина с явными признаками опьянения был доставлен в диспансер для прохождения медицинского освидетельствования.Как сообщает телеграм-канал ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в результате у него было обнаружено 1.8 промилле алкоголя в крови.К счастью, никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП в Мостовском районе: нетрезвый водитель выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновениеОн оказался единственным, кто не получил серьезных травм. Четыре человека попали в больницу, один из них - в реанимации (подробнее...)