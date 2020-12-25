25 декабря Александр Лукашенко во время посещения Городской детской инфекционной больницы в Минске рассказал о том, какой будет страна в будущем, на его взгляд. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».— Говорят: «Нам бы ту страну, которая была до выборов», «Нам бы жить, как в той стране». Нет, той страны не будет и не нужно той страны. Мы будем лучше, я уверен. Белорусы не глупые люди, они пройдут этот период и поймут, не что мы потеряли, а что мы можем потерять, - считает Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Везли тоннами оружие через Украину\\". Лукашенко рассказал о задержании группы АвтуховичаПо его словам, теракты готовились по всей стране (подробнее...)