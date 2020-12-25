- Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об \\"оружии из Украины\\", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях, - цитирует спикера МИД Украины Олега Николенко interfax.by.Напомним, в пятницу, 25 декабря Лукашенко заявил, что задержанная в декабре в Беларуси группа Автуховича готовила теракты по всей стране.- Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину, - сказал Лукашенко. - И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича - прим. БелТА), честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…По словам Лукашенко, теракты готовились по всей стране, и что ему известно еще о нескольких \\"группировочках\\":- Оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле, - заявил он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛукашенко заявил, что Беларусь станет лучше, чем была до выборовПо его мнению, той страны, которая была до выборов, уже не будет (подробнее...)