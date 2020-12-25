Тела двух погибших были найдены при пожаре на территории бывшей воинской части в городе Быхове Могилевской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.Известно, что сообщение о пожаре поступило в МЧС 25 декабря в 3.23.Пожар вспыхнул в неэксплуатируемом одноэтажном здании (4х5 м) на территории бывшей воинской части по улице Смолячкова.Личности погибших, причины пожара и гибели устанавливаются, рассказали в пресс-службе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП в Мостовском районе: нетрезвый водитель выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновениеОн оказался единственным, кто не получил серьезных травм. Четыре человека попали в больницу, один из них - в реанимации (подробнее...)