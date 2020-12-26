Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, когда вступит в силу соглашение о взаимном признании виз между Россией и Беларусью.- Я убежден в том, что уже в 2021 году вся работа и подготовка к введению нового режима, собственно, как и законодательные процедуры, будут уже проведены в полном объеме, - пояснил посол.Он добавил, что в 2021 году будет проведено через две палаты российского парламента.Напомним, что соглашение было подписано 19 июня. Иностранцы смогут выезжать, въезжатть, пребывать или же следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одной из стран и документов, которые удостоверяют личность.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Одна виза по Беларуси и России: Лукашенко ратифицировал соглашение о взаимном признании виз.Беларусь первой ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз. Но соглашение вступит в силу только спустя 30 дней после ратификации его обоими государствами. (подробности)Беларусь и Россия договорились о взаимном признании виз: «Популярны станут автобусные туры Прибалтика плюс Беларусь и Минск - Киев - Москва».В основе соглашения - полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание. (подробности)