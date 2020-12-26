В Минске в микрорайоне Чижовка расцвела роза. Фото с цветами на розовом кусте прислали читатели на портал tut.by.Розовый куст расцвел на улице Ташкентской, которая находится недалеко от ресторана «МакДональдс».К слову, синоптики обещают уже с 28 декабря преобладание теплых воздушных масс в Беларуси. А воздух прогреется днем до 9 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Фотофакт: майский жук перепутал сезоны и проснулся. Люди шутят: «январский жук!»Аномально теплая зима продолжает подбрасывать сюрпризы. (подробности)Фотофакт: 12 мая город Белорусской АЭС засыпало снегом. Посмотрите!Жители Островца проснулись, а за окном зима. (подробности)Фотофакт. Спустя 140 лет в Беловежскую пущу вернулся бурый медведь.По мнению эколога, данное событие, по причине политических баталий, осталось незамеченным. (подробности)