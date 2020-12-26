Александр Лукашенко в пятницу, 25 декабря, посетил городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска. Он встретился и пообщался с коллективом. Во время встречи Лукашенко заявил, что не будет прививаться от коронавируса. Видеофрагмент показали в эфире телеканала СТВ.- Хочу сразу сказать, что я вакцинироваться и прививаться не намерен. Мое – настроение личное, а не как президента. Да и иммунитет у меня уже выработан. А значит и легче будет, - подчеркнул Лукашенко.Напомним, что Александр Лукашенко также заявил о том, что никто и никого заставлять вакцинироваться не будет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко: Я переболел коронавирусом и надеюсь, что ко мне эта зараза второй раз не пристанет.Он добавил, что человек деревенский и иммунитет у него какой-то есть. (подробности)Лукашенко объяснил, зачем ходит к больным коронавирусом.И рассказал, что COVID-19 «жалеет» белорусов, а также привел данные о том, сколько сейчас человек в Беларуси болеют «ковидом» в стационарах. (подробности)