Александр Лукашенко 25 декабря, в пятницу, посетил с рабочим визитом городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска. Он встретился и пообщался с коллективом. Во время встречи Лукашенко назвал свой главный недостаток как политика. Информацию сообщили в пресс-службе президента.- Ну вы же знаете мой главный недостаток как политика. Меня часто упрекают за это обычные люди. Говорят мне: «Ну зачем вы, Александр Григорьевич, вот это говорите, зачем душу раскрываете свою? Они же плюнут вам». Вы знаете, что я сторонник честной, искренней и открытой политики. Хотя в политике такого быть не должно, - подчеркнул Лукашенко.Напомним, что Александр Лукашенко также заявил о том, что не намерен вакцинироваться он коронавируса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко объяснил, зачем ходит к больным коронавирусом.И рассказал, что COVID-19 «жалеет» белорусов, а также привел данные о том, сколько сейчас человек в Беларуси болеют «ковидом» в стационарах. (подробности)Лукашенко заявил, что Беларусь станет лучше, чем была до выборов.По его мнению, той страны, которая была до выборов, уже не будет. (подробности)