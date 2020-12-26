Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о случаях заражения новым штаммом коронавируса в восьми странах Европы. Данную информацию опубликовал в своем аккаунте Twitter глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.- Уже в восьми странах Европы был выявлен новый штамм COVID-19. Не стоит забывать сейчас о социальном дистанцировании, а также об использовании защитных масок. В отличие от предыдущих штаммов коронавируса, данный распространяется среди молодых возрастных групп, - написал Клюге.Он также добавил, что людям сейчас необходимо быть бдительными.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, сколько человек в мире уже сделали прививку от COVID-19.Статистика основывалась на данных шести стран мира. (подробности)ВОЗ сообщила о новом штамме коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии.Ранее этот штамм выявили в Великобритании, но он распространяется быстрее обычного. (подробности)