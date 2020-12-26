В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 26 декабря. За сутки было выявлено 1916 новых случаев COVID-19.С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 184 992 человек.В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 2706 человек.Всего в Беларуси 26 декабря коронавирусной инфекцией переболели 164 538 пациента.- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 9 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1376 пациентов, - рассказали в Минздраве.И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 3 миллиона 912 тысяч 583. За последние сутки провели 28 807 тестов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Александр Лукашенко заявил, что не намерен вакцинироваться от коронавируса.Он также добавил, что иммунитет выработан, а значит будет легче. (подробности)В Академии наук рассказали, когда появится белорусская вакцина от коронавируса.Пока белорусская вакцина находится в стадии разработки. (подробности)