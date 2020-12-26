В Бресте на пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли хозяйку квартиры и ее брата. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.- Сообщение о пожаре в жилом доме, который находится на улице Московской в Бресте поступило вечером 25 декабря. Спасатели выехали на место и установили, что пожар происходит внутри дома. Сотрудники МЧС обнаружили в квартире хозяйку и ее брата. Пожар был ликвидирован, - пояснили в МЧС.Женщина и ее брат после осмотра врачей были доставлены в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.В квартире были повреждены имущество, внутренняя отделка и перекрытие.Предварительная версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мать и сын погибли во время пожара в собственном доме в Дзержинском районе.Отец успел выбраться из горевшего здания. (подробности)В Минске на Калиновского произошел пожар в квартире. Сотрудники МЧС спасли четырех человек.Одна из причин, по которой мог произойти пожар - неосторожное обращение с огнем во время курения. (подробности)