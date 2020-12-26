В Беларуси в воскресенье, 27 декабря, ожидается гололедица и до 6 градусов мороза. Также выпадет снег. Об этом сообщает Белгидромет.По стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. Ночью и утром ожидает снег. А вот днем осадков не ожидается. Синоптики предупреждают, что на отдельных участках возможна гололедица. Ветер будет западный с переходом на южный и порывистый.Ночью температура воздуха в Беларуси составит от ноля до 6 градусов мороза, а днем ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Неожиданно! Стал известен прогноз погоды на Новый год в Беларуси.Снеговиков не слепим, в снежки не поиграем, зато не замерзнем. (подробности)Такая вот зима – в Чижовке в Минске расцвела роза.На розовом кусте на улице Ташкентской появились цветы. (подробности)«Сезоны сохранятся, но климатическое лето увеличивается»: как отражается на Беларуси изменение климата.В этом году климатическая зима не наступила, а максимальная температура воздуха составила почти 13 градусов тепла. (подробности)